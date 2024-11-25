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Trakya Üniversitesinde Öğretmenler Günü Bal Kabağı Şöleni Düzenlendi

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Trakya Üniversitesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen bal kabaklarından hazırlanan tatlılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen '4. Geleneksel Öğretmenler Günü Bal Kabağı Şöleni'nde öğretim üyelerine ikram edildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, tatlı ikram edilen standı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen bal kabağından hazırlanan tatlılar, "4. Geleneksel Öğretmenler Günü Bal Kabağı Şöleni"nde öğretim üyelerine ikram edildi.

Okul Dışı Öğrenme Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi'nin bahçesinde yerli tohumdan yetiştirilen bal kabaklarından üniversitenin aşçıları tahinli kabak tatlısı hazırladı.

Hazırlanan tatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretim üyeleri ve öğrencilere ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, tatlı ikram edilen standı ziyaretinde öğrencilere teşekkür etti.

Eğitim Fakültesi öğrencisi ve Topluluk Başkanı Zelal Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin eğitimcileri olarak öğretmenliğin sadece bilgi vermek olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Okulun bahçesinde ürettikleri bal kabaklarından tatlı hazırlandığını belirten Bakırcı, "Bal kabağı bereketin sembolüdür. Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz şölenimizi hocalarımızın yardımıyla gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarının da gününü bu şekilde kutlamış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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