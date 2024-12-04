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Trakya Üniversitesinde 'Günlük Hayatımızdaki Zehirler' Konferansı

Trakya Üniversitesinde 'Günlük Hayatımızdaki Zehirler' Konferansı
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Trakya Üniversitesinde düzenlenen konferansta, Dr. Gözde Aktürk zehirlenme vakaları ve bitkisel ürün kaynaklı zehirlenmeler hakkında bilgi verdi. ABD'de her yıl 2.4 milyon zehirlenme vakası yaşanırken, Türkiye'de bitkisel ürün kullanımı zehirlenme riskini artırıyor.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Günlük Hayatımızdaki Zehirler" konulu konferans düzenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırmalar Topluluğunca Ratip Kazancıgil Amfi Binası'nda düzenlenen konferansa Tıbbi Farmokoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gözde Aktürk konuşmacı olarak katıldı.

Zehirlenen hastalara acil yaklaşım ilkeleri ve zehir türleri hakkında bilgi veren Aktürk, Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliğinin 2022 verilerine göre ABD'de 2.4 milyon zehirlenme vakası görüldüğünü, bu sayının yarıya yakınının çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Türkiye'de bitkisel ürün kaynaklı zehirlenme vakaların sıkça görüldüğünü ifade eden Aktürk, "Ülkemizde 65 yaş üstü kadınların yüzde 48.3'ü bitki ve bitkisel ürün kullanıyor. Bu ürünler 1-16 yaş aralığındaki çocuklarda ise yüzde 49 oranında tercih ediliyor." dedi.

Aktürk, ardından bitki ve bitkisel ürün kaynaklı zehirlenmelere örnekler verdi.

Programa üniversitenin farklı fakültelerinden öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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