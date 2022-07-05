Trakya Üniversitesinde 19. Uluslararası Geometri Sempozyumu düzenlendi

19. Uluslararası Geometri Sempozyumu Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde üç gün süren sempozyuma, geometri alanında çalışan çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırmacı ile akademisyen katıldı.

Organizasyon Komitesi Başkanlığını Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Figen Öke'nin üstlendiği uluslararası etkinlikte, 139 bilim insanı tarafından 24 farklı oturumda toplam 110 bildiri sunumu gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada uluslararası katılımlı bilimsel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Geometri ve matematik alanında çok sayıda bilim insanı yetiştirildiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Geometri ve matematik, yaratanın kainat sanatını bize öğretir. Harezmi, Ali Kuşçu, Ömer Hayyam ve Buruni gibi alimler bilimin ışığında gerçekleştirdiği buluşlarla Newton'a, Galilei'ye, Tesla'ya ilham oldular. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte matematik çalışmaları; getirdiği yeniliklerin bugün hala geçerliliğini koruduğu Kerim Erim, Ratip Berker ve Cahit Arf gibi bilim insanlarımızın araştırma bilinci ve kültürü ile ilerlemeye ve gelişmeye devam etmiştir. Bugün bu alanda çalışan büyük bilim insanlarımızın çalışmaları ile bu alandaki yükselişimiz devam ediyor."