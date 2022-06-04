Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi - Haberler

Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nde biriktirilen 1 ton kağıt ve karton atık geri dönüşüme kazandırıldı, 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi. Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nde biriktirilen 1 ton kağıt ve karton atık geri dönüşüme kazandırıldı, 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında çevreci uygulamaları hayata geçiren üniversitede farklı atık tipleri kaynağında ayrı halde toplanarak yeniden değerlendiriliyor. Yeşil Trakya biriminin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Mimarlık Fakültesinde biriktirilen yaklaşık 1 ton kağıt ve karton atık yeniden üretim sahalarına teslim edildi. Geri dönüşüme kazandırılan 1 ton kağıt atık ile 34 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayan 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi, 177 kilogram sera gazı etkisi azaltıldı. Yapılan çalışmayla 2,5 metreküp çöp depolama alanı kazanılarak enerji ve su tasarrufu sağlandı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çalışmalarına vermiş olduğu destek dolayısıyla, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven'e teşekkür belgesi takdim etti. Görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Bayrak ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru da yer aldı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Trakya Bölgesi Güncel Haberler

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