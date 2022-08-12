Trakya Üniversitesi yerleşkesindeki lavantaların hasadı yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yarleşkesi'ne dikilen lavantaların hasadı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hasat etkinliğine TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ile akademik ve idari personel katıldı.

Balkan Yerleşkesi içerisinde yer alan bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahında lavanta yolu oluşturmak için dikilen lavantalar hasat edildi, lavanta çiçekleri üniversite personeline hediye edildi.

İşçimen, akademik yılın başında üniversite yerleşkesinde bir lavanta yolu oluşturmak için lavantaları diktiklerini söyledi.

Özel gereksinimli bireyler ile bebek arabaları ve bisikletliler için kampüs alanında oluşturulan yolların ve çehrenin daha doğal ve yeşil bir alana kavuşması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan İşçimen, "Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak ektiğimiz tıbbı, aromatik bitkilerin en yaygını olan lavantalarımızı yerinde görmek ve ilk hasadını gerçekleştirmek istedik. Bunu da üniversitemiz personeliyle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de üniversitemize ve çehremize güzellik katacak çalışmalar içerisinde olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen ve bugün bizlerle birlikte hasada katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.