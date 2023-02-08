Trakya Üniversitesi ve adliye personeli 52 kişi çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Adliyesi personelinden oluşan 52 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Adliyesi personelinden oluşan 52 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, hemşire, sağlık personeli ve arama kurtarma görevlilerinden oluşan yeni bir ekip ile çok sayıda ihtiyaç malzemesini taşıyan otobüs yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip, afetzedelerin tedavileri için de görev üstlenecek.

TÜ'den 38 personelin bulunduğu otobüste 14 kişilik adliye personeli de yer aldı.

Yardım malzemeleriyle doldurulan otobüs, rektörlük bahçesinden Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başsavcı Vekili Bal, vatandaşlara destek olmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör Tabakoğlu da arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıkan ekiplere başarı diledi.

Arama kurtarma ve sağlık ekiplerini taşıyan otobüste, çeşitli yaşam ve yardım malzemeleri ile arama kurtarmada kullanılacak çok sayıda teknik ekipman yer alıyor.