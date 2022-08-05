Trakya Üniversitesi "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" tercih fuarında tanıtıldı - Haberler

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Trakya Üniversitesi "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" tercih fuarında tanıtıldı

Trakya Üniversitesi 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022' tercih fuarında tanıtıldı

Trakya Üniversitesi, YÖK tarafından organize edilen ve üniversiteler ile programlarının dijital ortamda tanıtılmasını hedefleyen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" tercih fuarına katıldı.

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Trakya Üniversitesi, YÖK tarafından organize edilen ve üniversiteler ile programlarının dijital ortamda tanıtılmasını hedefleyen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022" tercih fuarına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinin dijital olarak tanıtıldığı fuarda, öğrenci adaylarına Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgiler verildi.

Trakya Üniversitesini tercih etmeyi düşünen öğrenciler, merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla üniversitenin uzman personelleri tarafından bilgilendirildi.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan akademik ve idari personeller, bölüm ve programlar ile akademik yapı, sosyal ve kültürel olanaklar, yurt ve konaklama imkanları, burslar, destekler, öğrenci kulüpleri, etkinlikler ve kampüs yaşamı başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Fuar süresince Trakya Üniversitesinin akademik birimleri tarafından gerçekleştirilen webinarlar ile tercih etmek istedikleri bölümler ve programlar hakkında detaylı bilgi sahibi olan adayları, üniversite ile ilgili her türlü bilgi, tanıtım içeriği ile resim galerisi ve benzeri materyallere de Trakya Üniversitesi standı üzerinden ulaşabildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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