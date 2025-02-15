Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Akademisi İlk Dersini Verdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin ilk dersini verdi.

Hatipler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisinde düzenlenen programda, yabancı uyruklu 5 bin öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim aldığını söyledi.

Balkanlardan gelen öğrencilerin üniversitelerinde çoğunlukla olduğunu belirten Hatipler, "Uluslararası söylemde yer alan yabancı uyruklu ifadesini doğrusunu isterseniz çok fazla benimsemiyoruz. Yabancı uyruklu öğrenci ifadesi bizi rahatsız ediyor. Bizim evvel emirde vali gönderdiğimiz yerlerden gelen arkadaşlarımızsınız daha önce beylerbeyi atadığımız bölgelerden gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimizsiniz." dedi.

Hatipler, kadim şehir Edirne ve Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencilere eğitimi boyunca çok şey kazandıracağını dile getirdi.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de öğrendiklerini ülkelerine taşıyacağını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Sizler bir derya olarak ülkenize döneceksiniz. Oralara hizmet ettiğiniz zaman insanlar sizler için 'iyi ki Türkiye'de okudun iyi ki YTB ile irtibatta bulundun' diyecekler. Eğer oradaki insanların yürüyüşlerini değiştirecek bir maneviyat katkısında bulunamıyorsanız kendinizi çek edin. Çünkü Rumeli'deki insanlar Türkiye sevdasıyla yatıyor, Türkiye sevdasıyla kalkıyor."

Programa, YTB Edirne Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şentürk, TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve uluslararası öğrenciler katıldı.