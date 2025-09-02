Haberler

Trakya Üniversitesi, 'Study in Türkiye' Programı Çalışmalarını Tamamladı

Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen 'Study in Türkiye' Programı kapsamında uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemek ve üniversitenin global görünürlüğünü artırmak amacıyla yürütülen çalışma ve çekimleri tamamladı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yürütülen "Study in Türkiye" Programı kapsamındaki çalışma ve çekimler tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, programın Türkiye'nin yükseköğretim sistemini uluslararası alanda tanıtmayı, nitelikli uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemeyi ve üniversitelerin global görünürlüğünü artırmayı hedeflediği belirtildi.

Stratejik bir program olan "Study in Türkiye" kapsamında üniversitede beklenen çalışmaların Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla yapılan çekimler üniversitemizin değişik birimlerinde uluslararası öğrencilerle gerçekleşti. Merkez, uluslararası öğrencilerle ilgili birimlerin iletişim bilgilerini sisteme eksiksiz olarak girdi ve aktif mail adreslerini bildirerek YÖK'ün koordinasyon taleplerini karşıladı.

Çalışmalar, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve öğrencilere etkin destek sağlamayı hedefliyor."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
