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Trakya Üniversitesi Spor ve Proje Başarıları ile Gündemde

Trakya Üniversitesi Spor ve Proje Başarıları ile Gündemde
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Trakya Üniversitesi Kadın Voleybol ve Erkek Masa Tenisi takımları, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda gösterdikleri başarıyla TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti. Ayrıca, ODTÜ ev sahipliğindeki Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda ödül kazanan Mimarlık Fakültesi öğrencileri de rektörle bir araya geldi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışmalarda başarı elde eden Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Voleybol ve Erkek Masa Tenisi takımları, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Hatipler başarılı personeli tebrik etti.

Sporun, insanları sabır, birlikte hareket etme ve dostluk kurma gibi alanlarda geliştirdiğini belirten Hatipler, spora gönül veren tüm akademik ve idari personele destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Üniversite takımlarında yer alan sporcular da Rektör Hatipler'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek görüş ve önerilerini sundu.

Başarılı öğrenciler Hatipler'i ziyaret etti

ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda ödül alan Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Osman Kılıç, Şükrü Köse ve Melih Kut, "Oyun içinde" temasıyla katıldıkları yarışmada ikinci oldu.

Rektör Hatipler, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Hatipler, bu başarının gelecekteki projeler için ilham kaynağı olacağından şüphe duymadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Üniversitesi Voleybol Gençlik Güncel edirne Eğitim Rektör Spor

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