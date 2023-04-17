Trakya Üniversitesi Sırbistan'da üniversite adaylarına tanıtıldı

Trakya Üniversitesi, Sırbistan'ın Kralijevo ve Novi Pazar şehirlerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ve beraberindeki heyet, üniversiteyi tanıtmak ve işbirliklerini genişletmek amacıyla Sırbistan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet tarafından Kraljevo Ormancılık Lisesi ile Vrjacka Banja Turizm ve Otelcilik Lisesi, Novi Pazar Ekonomi Lisesi, Novipazar Lisesi ve Sağlık Lisesi'nde 200'den fazla öğrenciye Trakya Üniversitesi hakkında bilgi verildi.

Türkiye Mezunları Derneği tarafından organize edilen toplantıya da katılan heyet, Türkiye'de eğitim almayı düşünen 30'dan fazla öğrenciyle bir araya geldi. Programda, yöneticilere ve öğrencilere Trakya Üniversitesinin akademik birimleri, eğitim programları, öğrencilere sunulan sosyal imkanlar, kampüs yaşamı ve öğrenci kulüpleri hakkında sunumlar yapıldı.

Heyete Belgrad Milli Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Yılmazata da eşlik etti.

Heyet, ardından Türkiye Cumhuriyeti Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol'u makamında ziyaret ederek üniversitenin Balkanlardaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başol, Trakya Üniversitesi ile her daim işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.