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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilere Sağlık Eğitimi Verecek

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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından hayata geçirilen 'Sosyal Sorumluluk Hareketi Sağlık Eğitimi' programı kapsamında öğrencilere farklı alanlarda sağlık eğitimi verilecek.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından hayata geçirilen "Sosyal Sorumluluk Hareketi Sağlık Eğitimi" programı kapsamında öğrencilere farklı alanlarda sağlık eğitimi verilecek.

Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Melahat Akgün Kostak, AA muhabirine, öğrencilerin sağlık bilgilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kapsamlı bir eğitim çalışması yapılacağını belirten Kostak, "Amacımız bölüm öğrencilerimizin desteğiyle sağlık dışı diğer bölümlerde okuyan öğrencilere eğitim vermek. Öğrencilerimiz hocalardan daha ön planda olacakları için akran eğitiminden yaralanacağız. Hem diğer öğrencilere örnek olmak hem öğrencilerimizin eğitimci rolünü mezun olmadan önce deneyimlemelerini sağlayacağız." dedi.

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çalışkan ise hemşirelerin tedavi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra eğitici rollerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Eğitimlerin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Sağlıkla ilgili pek çok yanlış bilgiler var. Maalesef bu bilgiler yayılıyor. Biz hemşirelik öğrencilerimizle üniversitemizde okuyan diğer öğrencilere sağlık eğitimi vermek istedik. En çok talep edilen eğitimleri belirledik. Gereksinimler doğrultusunda ön hazırlıklarımızı yapıp uygun planlamaları yaptık. Kadın sağlığı, aile planlaması ve sağlık okuryazarlığıyla eğitimlere başlayacağız. Hem Türkiye'den hem yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Bir kişiye öğretilecek bilgi daha sonra çevresine yayılarak gelişecek ve çok fazla kişiye ulaşacağız."

Eğitimler 24 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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