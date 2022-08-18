Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Tabakoğlu, Varank'a, Trakya Üniversitesi Teknopark'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teknopark'ın bünyesinde faaliyet gösteren 131 firma ve sayıları 500'ü bulan pek çoğu doktoralı genç girişimci ve çalışan ile üretim merkezi gibi çalıştığını dile getiren Tabakoğlu, yeni bir teknopark açılması ve tıp fakültesinde tıbbi Ar-Ge merkezi ile robotik cerrahi eğitim merkezi için destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank ise Trakya Üniversitesinde yürütülen çalışmaları önemli bulduğunu belirterek, Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü projeye destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.