Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e Fahri Doktora Unvanı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e Fahri Doktora Unvanı
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Bulgaristan'daki Trakia Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı ile ödüllendirildi. Törende, Hatipler'in bölgesel iş birliğine katkıları ön planda tutuldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e, Bulgaristan'ın Stara Zagora kentindeki Trakia Üniversitesi Senatosu tarafından, Fahri Doktora unvanı takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törende, Hatipler'in, bölgesel iş birliğine sunduğu katkılar vurgulandı.

Tören, Türkiye ve Bulgaristan milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Trakia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dobri Yarkov'un açılış konuşması ve senato kararını okumasının ardından Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e Fahri Doktora diploması, madalya ve plaket takdim edildi.

Hatipler, üniversitenin onur defterini imzaladıktan sonra senato üyelerine hitap ederek, "Buraya hayatımın en anlamlı onur nişanını almak için geldim. Bu duygunun güzelliğini tarif edemem. Kıymetli dostum Rektör Prof. Dr. Dobri Yarkov'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Eylem Bayır ile üniversite yöneticilerinden oluşan heyet katıldı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de törende hazır bulundu.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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