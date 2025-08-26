Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler, Göreve Gelişinin Birinci Yılını Değerlendirdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler göreve gelişinin birinci yılını değerlendirdi.

Hatipler, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda yaptığı konuşmada, üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından mayıs ayında yapılan değerlendirme sonucunda "tam akredite" üniversiteler arasında yerini aldığını söyledi.

Üniversitenin çağın gerektirdiği dijital gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Hatipler, "Trakya Üniversitesinin akademik süreçlerini tek çatı altında toplayan akıllı kampüs 'Kampüs 4.0', 'öğrenci bilgi sistemi', 'akademik performans ve veri yönetim sistemi' ile 'iş akış sistemi'ni hayata geçirdik." dedi.

Hatipler, öğrencilere sunulan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerden de söz etti.

Şehir-üniversite işbirliğine önem verdiklerini ve bu kapsamda güzel çalışmalara imza attıklarını dile getiren Hatipler, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatında daha hızlı yer bulmalarını sağlayacak adımlar attıklarını belirtti.

Üniversitede yapım ve onarım işlerinin sürdüğünü vurgulayan Hatipler, şunları kaydetti:

"Onkoloji hastanemize ek bina kazandırmak istedik. Rektör yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve başhekimimizle bir keşif gerçekleştirdik. Bir iş insanımızın desteğiyle onkoloji hastanemize ek bina kazandıracağız. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir acil servisi de hizmete sokacağız. Üniversitemizde bir anaokulu da açacağız, bununla ilgili personelimizin eğitimi sürüyor. Bir diğer hedefimiz Güzel Sanatlar Fakültesinin tarihi binasıdır. Bu binamızda acilen restorasyona ihtiyaç var. Öte yandan öğrencilerimiz için yeni bir yemekhaneyi de hizmete sunacağız."

Tıp Fakültesi Hastanesindeki çalışmalar

Hatipler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de bakım ve onarım işlerinin sürdüğünü anlattı.

Son bir yılda 692 bin 906 hastanın ayakta tedavi aldığını, 41 bin 953 hastanın ise yatışı yapılarak tedavi edildiğini dile getiren Hatipler, şöyle devam etti:

"Hastanemizde 20 bin 63 ameliyat yapıldı. Kan vermedeki bekleme süremiz 1,5-2 saatten 3 dakikanın altına düştü. Refakatçi öğrenciler uygulaması devam ediyor. Çocuk-ergen diyabet ve obezite uygulama ünitesi açıldı. Kardiyoloji-2 servisi hizmete girdi. Ameliyathanede 4 yataklı Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ) faaliyete geçti. Hasta randevu sistemleri düzenlendi. Asansörlerin iyileştirmesi yapıldı, yatan hasta asansörleri devreye girdi."

Yerleşke düzenleme çalışmaları

Hatipler, öğrencilerin ve kampüs sakinlerinin güvenliği ile yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Sağlık Yolu'ndan üniversiteye transit geçişin doğru olmadığını vurgulayan Hatipler, "Bu anlamda belediyemizle işbirliği kapsamında kampüsün doğu tarafında alternatif bir yol çalışması başlattık. Kıymetli Emniyet Müdürümüz de bu konuda bize yol göstererek yardımcı oldu. Arka taraftan geçen bir yolun asfaltlanmasına başlandı. Ondan sonra da burasını transit geçişe kapatacağız. Hastane, kütüphane ve camiden istifade etmek isteyenler için yeni düzenlemeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da toplantıda yer aldı.