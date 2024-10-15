Trakya Üniversitesi Rektörü BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezini Ziyaret Etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan ilçesindeki BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ve akademisyenlerden oluşan heyet yapılacak iş birliği konularında merkez yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Mekatronik, mühendislik ve meslek yüksekokullarındaki ilgili birim öğrencilerinin staj gördüğü tesisleri gezen Hatipler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Önceki yıllarda tesislerde staj görüp daha sonra işe başlayan Burak Özbay, Oktay Can, Cihan Savaş ve Raşit Hancıoğlu'yla da görüşen Hatipler, öğrencileri kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.