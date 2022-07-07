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Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu pehlivanlar Kırkpınar'ı başarıyla tamamladı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu pehlivanlar Kırkpınar'ı başarıyla tamamladı

Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu olan güreşçiler, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı gösterdi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu olan güreşçiler, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanlara özel kontenjan açtığı hatırlatıldı.

Ata sporunu akademi ile birleştiren ilk üniversite olan Trakya Üniversitesinin öğrenci ve mezunlarının başarılı bir Kırkpınar geçirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başpehlivanlık kategorisinde güreşen Trakya Üniversitesi yüksek lisans mezunu İsmail Balaban 3. olurken, yüksek lisans öğrencileri Zafer Dama ve Faruk Akkoyun 2. turda mücadele ettiler. Lisans öğrencilerinden başpehlivanlık kategorisinde mücadele eden Nedim Gürel, sakatlığı nedeniyle ilk turda elenirken Semih Turgut ilk 16'ya kaldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında mezun olan Baki Kara, Küçük Orta'dan Büyük Orta'ya, öğrenci Kadir Güleşen de Büyük Orta'dan Başaltı boyuna yükselme başarısı gösterdiler.

Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci ve mezunu pehlivanları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

İsmail Balaban Trakya Bölgesi Güncel Haberler

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