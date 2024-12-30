Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Elektronik Proje Sergisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, yaptıkları çalışmaları sergisiyle anlattı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, elektronik teknolojisi ve mobil teknolojileri programlarının öğrencileri, bölüm öğretim üyeleri öncülüğünde düzenlenen sergide projelerinin geliştirilme süreçlerini ve sağladığı faydaları katılımcılarla paylaştı.

Öğrenciler ayrıca projelerinin, teknolojik yeniliklerin yanı sıra toplumsal fayda ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda da katkı sunmasını hedeflediklerini belirttiler.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler de öğrencilerin projelerini inceleyerek bilgi aldı ve projelerin toplumsal faydaları üzerine değerlendirmede bulundu.

Sergiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.