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Trakya Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için nöbet tutuyor

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Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencilerinin Gazze'ye destek amacıyla kurdukları 'Gazze Dayanışma Çadırı'ndaki nöbeti devam ediyor. Öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor ve Gazze'de yaşananları anlatan fotoğrafları sergiliyor.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencilerinin Gazze'ye destek amacıyla kurdukları "Gazze Dayanışma Çadırı"ndaki nöbeti devam ediyor.

Balkan Yerleşkesi girişindeki yeşil alanda bir haftadır nöbet tutan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları alanda Gazze'de yaşananları yansıtan fotoğrafları sergileyen öğrenciler, Gazze halkının çektiği sıkıntıları anlatıyor.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Rumeli Gençlik Topluluğu Başkanı Yusuf Sakallı, AA muhabirine, dünyada üniversite öğrencilerinin Gazze için ayakta olduğunu söyledi.

Gazze için insanlık nöbeti tuttuklarını belirten Sakallı, şunları kaydetti:

"7 gece 8 gündür nöbetimiz aralıksız sürüyor. Arkadaşlarımızla devir teslim yaparak hep buradayız. Gazze'de yaşanan acıları gündemde tutmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gazze'de çok zor günler yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden herkes öldürülüyor. Buna göz yummak mümkün değil. Vicdanı olan herkes bu yaşananlara tepki gösteriyor. Dünya genelinde üniversitelerdeki öğrenciler bu duruma sessiz kalmadı. Özellikle Batı'daki üniversitelerden çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi İsrail Edirne Gazze Politika Güncel Haberler

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