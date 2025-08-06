Trakya Üniversitesi'nin Otonom Aracı 'BÖRÜ' TEKNOFEST'te Zirve İçin Yarışacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki IEEE Mühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından geliştirilen "BÖRÜ" adı verilen otonom araç, TEKNOFEST. 2025 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda birinci olmak için yarışacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10-13 Ağustos'ta Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek final yarışları öncesi öğrenciler araçla test sürüşlerine başladı.

Özgün Araç Kategorisi'nde yarışacak BÖRÜ'nün elektronik, yazılım, gömülü sistemler ve yapay zeka alanındaki çalışmaları takım üyesi öğrenciler tarafından akademik danışmanları Doç. Dr. Dinçer Akal eşliğinde 2 ayda tamamlandı.

Yerli imkanlarla geliştirilen otonom araç final yarışları öncesi test sürüşlerini gerçekleştiriyor.

TÜ öğrencileri finalde zirveyi hedefliyor.