Trakya Üniversitesi'nin Otonom Aracı 'BÖRÜ' TEKNOFEST'te Zirve İçin Yarışacak

Trakya Üniversitesi'nin Otonom Aracı 'BÖRÜ' TEKNOFEST'te Zirve İçin Yarışacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nin IEEE Mühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından geliştirilen 'BÖRÜ' adlı otonom araç, TEKNOFEST 2025 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda birincilik hedefliyor. Öğrenciler, final öncesi test sürüşlerine başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki IEEE Mühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından geliştirilen "BÖRÜ" adı verilen otonom araç, TEKNOFEST. 2025 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda birinci olmak için yarışacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10-13 Ağustos'ta Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek final yarışları öncesi öğrenciler araçla test sürüşlerine başladı.

Özgün Araç Kategorisi'nde yarışacak BÖRÜ'nün elektronik, yazılım, gömülü sistemler ve yapay zeka alanındaki çalışmaları takım üyesi öğrenciler tarafından akademik danışmanları Doç. Dr. Dinçer Akal eşliğinde 2 ayda tamamlandı.

Yerli imkanlarla geliştirilen otonom araç final yarışları öncesi test sürüşlerini gerçekleştiriyor.

TÜ öğrencileri finalde zirveyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

Konserde tuvalet krizi! Binlerce kişi saatlerce sıra bekledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.