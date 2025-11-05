Haberler

Trakya Üniversitesi'nden Yenilikçi Buluş: B3GLCT-1 Geninin Patent Başvurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde geliştirilen B3GLCT-1 geninin karaciğer metastazı tespitinde biyobelirteç olarak kullanımı için patent alındı. Akademisyenler, TÜBİTAK destekli projeleriyle bilimsel üretkenliklerini arttırmayı sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Öğr. Gör. Dr. Nebiye Pelin Türker ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda buluşa imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türker'in doktora tezinden elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

"B3GLCT-1 Geninin Meme Tümörüne Bağlı Gelişen Karaciğer Metastazında Biyobelirteç Olarak Kullanımı" başlıklı buluş, meme tümörüne bağlı olarak gelişen karaciğer metastazının tespitinde B3GLCT1 geninin ve/veya bu gen tarafından ifade edilen ß-1,3-glukoziltransferaz proteininin biyobelirteç olarak kullanımını konu alıyor.

TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan akademisyenlere kutlama

Trakya Üniversitesinde (TÜ) TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan projelerin yürütücüleri için kutlamna programı düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, makamında düzenlenen programda, projeleri kabul edilen öğretim üyeleri başarılarından dolayı kutlandı.

Akademisyenlerin bilimsel üretkenliğini desteklemeye devam edeceklerini akataran Hatipler, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin hem üniversiteye hem de ülke bilimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Hatipler, akademisyenlere başarılar diledi.

Programa, TÜ Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol ile TÜBİTAK destekli projelerin yürütücülüğünü üstlenen öğretim üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.