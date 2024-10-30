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Trakya Üniversitesi'nden Uluslararası Etkinlikler ve Başarılar

Trakya Üniversitesi'nden Uluslararası Etkinlikler ve Başarılar
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Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abas Jahjai, Slovenya'da ney dinletisi gerçekleştirdi. Ayrıca, üniversite ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Üniversite personeli Raşit Hüseyin Çoban, İstanbul Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu'nda 4. oldu.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abas Jahjai Slovenya'da ney dinletisi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Jahjai, Slovenya Cumhuriyeti İslam Birliği Meşihatının kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle başkent Ljubljana'da düzenlenen programa davetli olarak katıldı.

Jahjai, etkinlikte ney dinletisi gerçekleştirdi.

Slovenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Bosna Hersek Diyanet İşleri Başkanı Dr. Hüseyin Kavazoviç, önceki dönem Slovenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milan Kuçan'ın da katıldığı programda, Prof. Dr. Jahjai ney dinletisi ilgi gördü.

Trakya Üniversitesinden iş birliği protokolü

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imzalanan iş birliği protokolü ortak projeler, ekonomik piyasa araştırmaları, eğitim faaliyetleri, sektörün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli personel yetiştirilmesi konularını kapsıyor.

İmza törenine, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile öğretim elemanları katıldı.

Üniversite personeli atletizmde 4'üncü oldu

Trakya Üniversitesi ziraat ekibi çalışanlarından Raşit Hüseyin Çoban, katıldığı koşuda dördüncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çoban, Uluslararası İstanbul Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu'na katıldı.

Koşu sonunda 10 kilometreyi 40 dakika 35 saniyeyle tamamlayan Çoban, yaş grubunda 4'üncü oldu.

Üniversite yönetimi Çoban'ı başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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