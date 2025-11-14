Trakya Üniversitesi'nde Toplumsal Katkı Çalışmaları Değerlendirildi

Haberler

Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 1. Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı sonrası, kurumsal boşlukların giderilmesine yönelik stratejilerin tartışıldığı toplantıda, hedeflerin gerçekleşme oranları da değerlendirildi. Ayrıca, Trakya Teknopark'ta yürütülen çalışmalar ve gelecek planları hakkında bilgi verildi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) 26 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen 1. Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı kapsamında hazırlanan raporların kalite süreçlerini değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, çalıştay sonuç raporunda tespit edilen kurumsal boşlukların giderilmesine yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

Toplantı süresince, sekiz alt tema kapsamında birimlerde yürütülen çalışmaların bir araya getirilmesi ve belirlenen hedeflerinin gerçekleşme oranlarının nasıl ölçümleneceği üzerinde detaylı bir şekilde duruldu.

Toplantıya, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Trakya Üniversitesi Toplumsal Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Semiha Kartal, alt çalışma gruplarının başkanları ve koordinatörleri katıldı.

Trakya Teknopark'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Trakya Teknopark'ta değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayşekadın Yerleşkesindeki idari binada gerçekleştirilen toplantıda Trakya Teknopark'ın çalışmaları, faaliyetleri ve gelecek planları görüşüldü.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, toplantıda yürütülen çalışmalar ve hedefler hakkında sunum yaptı.

Teknoparkın kurulduğu günden bugüne geçirdiği aşamalar hakkında bilgilerin paylaşıldığı sunumda, AR-GE çalışmaları, yatırımların ve buluşların desteklenmesi, geleceğe yönelik hedefler ile yeni teknopark alanına ilişkin yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Toplantıya, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile yöneticiler katıldı.

