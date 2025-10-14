Trakya Üniversitesi'nde Topluluklar Buluşuyor Etkinliği Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Topluluklar Buluşuyor etkinliği düzenlendi.

Balkan Yerleşkesi'ndeki Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencilerin önünü açarak onlara ufuk ve vizyon sağlayacak her türlü eylemin arkasında olduklarını söyledi.

Trakya Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin hayata atıldıkları zaman daha güçlü, birikimli becerikli, başarılı ve talep edilen olmaları için var güçleriyle çalışmaya kararlı olduklarını belirten Hatipler, şunları kaydetti:

"Hiç kimse Trakya Üniversitesinin huzur ortamını, akademisyenlerle öğrencilerin bütünleşmesini, akademisyenler ve idari personelle öğrencilerin bir araya gelerek güzel işler yapmasını engelleyemez. Buna kimsenin gücü yetmez. Yükselmek ve ilerlemek için ihtiyaç duyduğumuz en büyük enerji sizlerin bakışları, huzurlu ve mutlu olmasıdır. Sizler huzurlu ve mutlu oldukça, sizler bakışlarınızla bize güç ve moral verdikçe göreceksiniz ki Trakya Üniversitesi Türkiye'deki 208 üniversitenin ilk 10'u arasında yerini alacak."

Rektör Yardımcısı Ahmet Muzaffer Demir de toplulukların buluşma etkinliklerini yıl boyunca düzenlemek istediklerini, bu yılki temalarının öğrenci refahını artırmak olduğunu dile getirdi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence de etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hatipler, rektör yardımcıları ve akademisyenler, topluluk stantlarını gezerek öğrencilerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Farklı branşlardaki 138 topluluğun yer aldığı etkinlik 16 Ekim'de sona erecek.