Trakya Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencileri 'beyaz önlük' giydi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültesinde öğrenime başlayan 273 öğrenci için Balkan Kongre Merkezinde tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, beyaz önlüğün temizliği, saflığı ve vicdani temizliği temsil ettiğini belirterek, "Beyaz önlüğü giydikten sonra güler yüzünüzü, tatlı dilinizi, merhametinizi de önlüklerinizle beraber takınınız. Güler yüz ve tatlı dil, en iyi ilaçtan daha faydalı bir ilaçtır. Beyaz önlükleriniz kirlenebilir ama önemli olan zihninizin, ruhunuzun ve yüreğinizin kirlenmemesidir." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da tıp eğitiminin, tıp fakültesinde başlayıp yaşam boyu devam ettiğini belirterek, doktorluğun adanmışlık ve büyük bir emek gerektirdiğini dile getirdi.

Fakülteyi birincilikle kazanan ve dönem arkadaşları adına konuşan Cansel Yavuz da çocukluk hayalini gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bakır Üflemeli Grubu'nun konser verdiği törende emekli olan tıp fakültesi öğretim üyelerine plaketleri verildi.

Tören öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesi ve Akata tarafından beyaz önlük andının okutulmasıyla sona erdi.

Törene İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler ve veliler katıldı.