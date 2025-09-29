Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Solfej Çalıştayı Düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde Solfej Çalıştayı Düzenlendi
Güncelleme:
Trakya Üniversitesinde, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi tarafından düzenlenen solfej çalıştayında, müzik eğitiminin kalitesini artırmayı hedefleyen fikir alışverişleri yapıldı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi tarafından Solfej Çalıştayı düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında etkinlik hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler için verimli bir çalıştay gerçekleşeceğini belirten Araboğlu, "Bu çalıştayın yalnızca kurumlarımız arasındaki uyumu güçlendirmekle kalmayıp, ülke genelinde müzik eğitiminin niteliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İki gün süren programda, öğrenciler için verimli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir solfej eğitiminin nasıl şekillendirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayın ardından katılımcılar, Prof. Tanju Araboğlu eşliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Balkan Kongre Merkezi, Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi ile Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
