Trakya Üniversitesi'nde 'Sabır' Temalı Hat ve Ebru Sergisi Açılacak

Trakya Üniversitesi'nde 'Sabır' Temalı Hat ve Ebru Sergisi Açılacak
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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yarın açılacak olan 'Sabır' temalı hat ve ebru sergisi, sanatseverleri bekliyor. Sergi, hafta sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Trakya Üniversitesinde hat ve ebru sergisi açılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalınca "Sabır" temalı hat ve ebru sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İlahiyat Fakültesinde yarın açılacak sergi hafta sonuna kadar görülebilecek.

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Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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