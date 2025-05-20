Trakya Üniversitesi'nde 'Sabır' Temalı Hat ve Ebru Sergisi Açılacak

Trakya Üniversitesinde hat ve ebru sergisi açılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalınca "Sabır" temalı hat ve ebru sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İlahiyat Fakültesinde yarın açılacak sergi hafta sonuna kadar görülebilecek.

Keşan'da vektörle mücadele sürüyor

Keşan'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mücavir alanlarda larvasit çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama çalışması yaptı.