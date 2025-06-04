Trakya Üniversitesi'nde Önemli Toplantılar ve Sağlık Projeleri

Trakya Üniversitesi'nde Önemli Toplantılar ve Sağlık Projeleri
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Trakya Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında toplandı, sosyal tesisler ve sağlıklı beslenme konulu söyleşiler yapıldı. Ayrıca, özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi ve hastane odaları yenilendi.

Trakya Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen senato toplantısında gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

Senato toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yenilenen yüzüyle hizmete açılan sosyal tesislerin peyzaj düzenlemesi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ele alındı.

"Sağlıklı Beslenme" söyleşisi düzenlendi

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik "Sağlıklı Beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşide diyetisyen Selen Tuna, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen dengeli beslenme alışkanlıklarının nasıl kazandırılabileceği hakkında bilgi verdi.

Programa, merkezin müdürü Prof. Dr. Filiz Tuna, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, akademisyenler ve aileler katıldı.

TÜ Hastanesine destek

Trakya Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'ndeki 4 hasta odası, kentte faaliyet gösteren bir şirketin katkısıyla yenilendi.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hastanede yapılan iyileştirmelerde hayırseverlerin büyük desteği olduğunu vurgulayarak, katkı sunanlara teşekkür etti.

Hatipler, Trakya Üniversitesi Hastanesinde en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Törene akademisyenler, sağlık çalışanları ve şirket yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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