Trakya Üniversitesi'nde Öğrencilere Hoş Geldin Şenliği Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu koordinasyonunda öğrencilere yönelik "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Ayşekadın Yerleşkesi atletizm sahasındaki şenlikte, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin üniversitenin en değerli etkinliklerinden olduğunu aktaran Hatipler, "Sizlerin yapacağı her çalışma bizim için çok önemli. Attığınız her adımda tek dileğimiz mutlu olmanızdır, bunu asla unutmayın. Bugünlerden geriye bu topluluklarda yürüttüğünüz faaliyetler kalacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence de etkinliği ilk defa gerçekleştirildiğini, gelecek yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.

Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu Başkanı Ceren Ayrancı ise katılımcıların güzel bir gün geçirmelerini temenni ederek şenliğe destek veren 20 öğrenci topluluğuna teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hatipler, stantları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Şenlikte, canlı müzik ve karaoke, barfiks yarışması, yakar top turnuvası, sandalye kapmaca, çuval yarışı ve halat çekme gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra dans gösterileri ve soru yarışmaları da düzenlendi.