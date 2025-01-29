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Trakya Üniversitesi'nde Müze Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Trakya Üniversitesi'nde Müze Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Trakya Üniversitesi, 7 müzenin durumunu değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda müzelerin hizmet kalitesinin artırılması ve eksikliklerinin giderilmesi konuları görüşüldü.

Trakya Üniversitesi müzelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 7 müzenin genel durumlarının görüşüldüğü, toplantı, müzelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Müzesi Müdürlüğü işbirliğinde müzelerin daha iyi hizmet vermesi, eksikliklerinin giderilmesi ve yol haritasının belirlenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektörlükte gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter İlyas İpek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Elif Kırçın, Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, Müze Sorumluları Enver Şengül, Müslüm Özcan ve Özmen Yeltekin katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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