Trakya Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Trakya Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu
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Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende mezun olan öğrencilere eğitimlerinin getirdiği avantajlar ve iş bulma oranları hakkında bilgi verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ersan Kocaman Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Bankacılık ve Sigortacılık ile Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin mesleklerine yönelik güçlü bir eğitim aldıklarını ve bu alanlarda iş bulma oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Tan, mezunlara bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay ise Trakya Üniversitesi ailesi olarak her zaman öğrencilerin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Okul birincisi Şeymanur Yaman da mesleklerini en iyi şekilde icra etmek için çaba göstereceklerini kaydetti.

Tören, meslek andının okunması, mezuniyet belgelerinin verilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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