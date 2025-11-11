Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Kurumsal Risk Yönetimi Toplantıları Gerçekleşti

Trakya Üniversitesi, 2023–2027 Dönemi Kurumsal Risk Eylem Planı çerçevesinde, stratejik risklerin izlenmesi ve raporlanması amacıyla yöneticiler ve akademik temsilcilerin katılımıyla toplantılar düzenledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) 2023–2027 Dönemi Kurumsal Risk Eylem Planı kapsamında, planlanan risklerin izlenmesi ve raporlanmasına yönelik toplantılar gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 72 stratejik riskin değerlendirilmesini içeren toplantılar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır'ın gözetiminde, birim yöneticileri ile akademik ve idari birim temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarla TÜ'de kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması amaçlanıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'nin ziyaretleri

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında güncel değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Köse'ye, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ve Enez Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da eşlik etti.

