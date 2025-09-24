Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tanıtıldı

Trakya Üniversitesi'nde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tanıtıldı
Trakya Üniversitesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yeni başlayan öğrencilere Edirne'nin kültürel mirası Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni tanıttı. Oryantasyon programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel güreş gösterisini izleme fırsatı buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen oryantasyon programı kapsamında, Edirne'nin kültürel miraslarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir tanıtım yapıldı.

Düzenlenen gezi sırasında öğrenciler, Sağlık Müzesi'nin bahçesinde davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yağlı güreş gösterisini ilgiyle izledi.

Okçuluk Topluluğu da ok atma etkinliği düzenledi.

Programa Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence de katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
