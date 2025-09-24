Trakya Üniversitesi'nde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Tanıtıldı

Trakya Üniversitesine (TÜ) yeni başlayan öğrencilere Kırkpınar Yağlı Güreşleri tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen oryantasyon programı kapsamında, Edirne'nin kültürel miraslarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir tanıtım yapıldı.

Düzenlenen gezi sırasında öğrenciler, Sağlık Müzesi'nin bahçesinde davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yağlı güreş gösterisini ilgiyle izledi.

Okçuluk Topluluğu da ok atma etkinliği düzenledi.

Programa Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence de katıldı.