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Trakya Üniversitesi'nde Kadın Hakları Paneli Düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde Kadın Hakları Paneli Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından düzenlenen Kadın Hakları ve Güçlü Kadınlar Paneli, çeşitli akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunca Kadın Hakları ve Güçlü Kadınlar Paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelde yüksekokulun müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay ve Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hasan Fatih Erkol açılış konuşmalarını yaptı.

Doç. Dr. Nilüfer Serinikli yöneticiliğindeki panelin Aile İçinde ve Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet başlıklı birinci oturumunda avukat Bedia Mutlu Mirzabey, Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler ve Doç. Dr. Zuhal Demir sunum yaptı.

Doç. Dr. İlknur Eskin'in yönettiği ikinci oturumda da Doç. Dr. Ebru Zümrüt Boyacıoğlu, Doç. Dr. Emel Yıldız ve Uzunköprü Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Sevim Adalı kadın girişimci örneklerini içeren birer konuşma gerçekleştirdi.

Panele akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

TÜ'de Atatürk'ün Edirne'ye Seyahati Konferansı

Trakya Üniversitesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün Edirne'ye Seyahati Konferansı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Sarıoğlu, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda, merkez olarak Atatürk Konuşmaları Konferans dizisinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilerleyen dönemde Trakya Üniversitesi ve diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla birçok konferans düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Merkezin müdür yardımcısı Dr. Hakan Şallı da toplumun Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten büyük beklentileri olduğu dönemlerde yapılan ziyaretlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

Şallı, Atatürk'e Edirne'deki seyahatlerinin birçok alanda gözlem yapma imkanı sunduğunu, ekonomi, eğitim, bayındırlık, tarım ve ticaret gibi konularda vatandaşlarla yakın ilişkiler kurarak sorunların tespit edildiğini ve çözüm için raporlar hazırlandığını kaydetti.

Edirne seyahati esnasında vatandaşların Atatürk'e dilekçe sunduğunu dile getiren Şallı, dilekçelerin dönemin sosyal ve ekonomik yapısını açıklayan önemli belgeler olduğu belirtti.

Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Keşan Belediyesi ekiplerince atık yağlar toplanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çevreyi korumak ve doğal kaynakları israf etmeden geleceğe taşımak adına adımlar atıldığı belirtildi.

İşletmelerde ve evlerde biriktirilen atık yağların belediye ekiplerince toplandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sizler de çevre için harekete geçin. Evlerinizde biriktirdiğiniz kızartmalık yağları ilçemiz genelindeki toplama noktalarına getirebilir veya 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak ekiplerimizin adresinizden almasını sağlayabilirsiniz."

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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