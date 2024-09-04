Trakya Üniversitesi'nde Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Başladı

Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi" başladı.

TÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, TÜBİTAK, Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği ve Matematik Eğitimi Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış programı Balkan Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Sanayi Devrimi ile fen bilimleri ve matematiğin öneminin arttığını söyledi.

Fen ve matematik alanında ilerlemenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bütün ilimlerin ve gelişmişliğin tamamının fen bilimleri ve matematik üzerinden inşa edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kongreyi çok önemli buluyorum. 800'e yakın sözlü ve yazılı tebliğ yapılacak. Bu tebliğler üzerinden önemli çıktılar elde edilecek. Bunların hem kamuya hem özel sektöre rehberlik edeceğine canıgönülden inanıyorum. Gelecek fen bilimleri ve matematik üzerinden inşa ediliyor."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise fen bilimleri ve matematiğin robotik kodlama ve yapay zeka alanındaki çalışmaların temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Söz konusu iki alanda eğitimin gelecek nesillerin başarıyla yetiştirilmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Hatipler, kongrenin eğitim alanında yapılacak çalışmalara katkı sunması temennisinde bulundu.

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ile Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kongreye destek veren kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

Açılış programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Fen ve matematik alanında panel ve çalıştayların gerçekleştirileceği kongre 7 Eylül'de sona erecek. 1500'den fazla akademisyen ve araştırmacının katıldığı kongrede 800'e yakın bildiri sunulacak.