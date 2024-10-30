Trakya Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde program düzenlendi.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler yaptığı konuşmada 101 yıl önce, adeta imkansızı başaran bir milletin destanının yazıldığını belirtti.

29 Ekim'in, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destan olduğunu ifade eden Hatipler, "29 Ekim, birlik ve beraberliğimizin, ilk günkü kararlılığımızın simgesi haline gelmiş çok özel bir gündür. Bugün, büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Hatipler, ecdadın emanet ettiği büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarını belirterek, ülke olarak her zamankinden çok daha fazla çalışılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da, Cumhuriyet'in anlam ve önemine değindi.

Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atilla Şehirli ise "Cumhuriyet'in İlanı ve Nitelikleri" başlıklı konferans verdi.

Şehirli konuşmasında, Cumhuriyete giden yolda nelerin yaşandığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, Cumhuriyet'in kurulma süreci ve toplumun elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi verdi.

Konferansın ardından Doç. Dr. Ramazan Divrik yönetimindeki Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet'i Nasıl Kurduk?" oratoryosu seslendirildi.

Prof. Bayır, Şehirli ve Divrik'e teşekkür belgeleri verildi.