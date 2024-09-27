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Trakya Üniversitesi'nde Avrupa Spor Haftası Kapsamında Pickleball Etkinliği Düzenlendi

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Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde pickleball oynadı. Fakülte öğrencilerine ve personele pickleball hakkında bilgi verildi ve ardından oyunlar oynandı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pickleball oynadı.

Üniversitenin Balkan Yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen etkinlikte fakülte öğrencileri ile akademik ve idari personele pickleball ile ilgili bilgi verildi.

Ardından öğrenciler ve personel tenis kortlarında oluşturulan sahalarda pickleball oynadı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, AA muhabirine, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "aktif ol" sloganıyla pickleball etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Herkes İçin Spor Federasyonu ile aktif yaşam tarzının benimsenmesine yönelik bir etkinliğe imza attıklarını belirten Özbar, "Güzel bir etkinlik oldu. Aktif yaşam her zaman hayatımızın bir parçası olsun." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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