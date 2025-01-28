Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Trakya Üniversitesi'nde Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı Düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda 2024 faaliyetleri değerlendirilip 2025 işbirliği planlamaları yapıldı. Rektör Hatipler, çalıştayların yönetim sürecini geliştirmede önemli rol oynadığını vurguladı.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma ve uygulama merkezleri yöneticilerinin katılımıyla Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, 2024 faaliyetleri değerlendirilerek 2025'teki işbirliği planlamaları yapıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programda yaptığı konuşmada, çalıştayların yol haritası oluşturma, mevcut eksiklikleri tespit etme ve çözüm üretme konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Araştırma ve uygulama merkezlerinin çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Hatipler, "Çalıştayların temel hedefi, yönetim yetkisini sizlerle paylaşmaktır. Bu etkinliklerin amacı, sizlerin fikirlerini yönetim sürecine katarak yolculuğumuza devam etmek ve 39 araştırma merkezimizin birbirini destekleyen bir çark gibi çalışmasını sağlamaktır. Bu çalışmaların sonucunda sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra akademik yayınlar ve yeni bulguların ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ise çalıştayın amacının araştırma ve uygulama merkezlerini bir araya getirerek yürütülmekte olan ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri paylaşıp çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirtti.

Program, merkez yöneticilerinin sunumları ve grup çalışmaları ile devam etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Ozan Akbaba'dan şoke eden itiraf: Sıla'dan dayak yedim
img

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
img

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.