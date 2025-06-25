Trakya Üniversitesi'nde Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) akademik unvanları yükseltilen öğretim üyeleri ve başarılı çalışmalarda bulunan akademisyenler için "Akademik Yükseltme ve Ödül Töreni" düzenlendi.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balkan Senfoni Orkestrası'nın konseriyle devam eden programda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, ödül almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik edip sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan törenin üniversitenin bilimsel faaliyetlere olan hassasiyetini açık ve net olarak gösterdiğini belirten Rektör Hatipler, "Her akademik yükseltme, her akademik terfi yıllar süren bir emeğin, sabrın, sorgulamanın ve üretmenin ortaya çıkan meyvesidir." dedi.

Hatipler, ödüllerin, araştırmaların ve projelerin toplumla buluşan bilginin ve birikimin temsili olduğunu ifade etti.

"Sabır, süreklilik, disiplin, sorgulama"

Akademik hayatın sabır, süreklilik, disiplinli düşünce, eleştirel sorgulama üzerine inşa edilmiş uzun ve zor bir yolculuk olduğunu anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta ulaşılan her akademik terfi sadece unvan değişimini değil, aynı zamanda bilimsel sorumluluğun genişlemesini, araştırma etiğine olan bağlılığın derinleşmesini ve toplumsal bilincin artmasını da beraberinde getirmektedir.

Bugün unvan almaya hak kazanan akademisyenlerimiz ile bilimsel yayın, proje, patent, sanatsal üretim ya da eğitim faaliyetleriyle ödüle layık görülen meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız işte bu kurumsal sorumluluğun taşıyıcılarıdır. Unutmayalım ki her başarı bir ilham kaynağıdır. Bugün ödül alan her akademisyen genç araştırmacılarımıza bir pusula görevi icra etmektedir."

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de bilimsel üretkenlikleri, eğitime olan katkıları ve akademik başarılarından dolayı ödüle layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğretim üyelerine belgeleri verildi.

Törende, üniversitede 40. yılını tamamlayan akademik ve idari personele de teşekkür belgesi verildi.