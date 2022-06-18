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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

TÜ Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere çalışma hayatlarında başarı dileyen Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Özgüven ise mezun olan öğrencileri tebrik edip, yaşamlarında başarı diledi.

Fakülte birincisi Gamze Özcan da eğitimleri boyunca kendilerine destek veren hocalarına teşekkür etti.

Yıllar sonra mezun oldu

Bu arada 2018 yılında öğrenci affıyla okula dönen 65 yaşındaki Mehmet Özdemir de mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Özdemir, 1979 yılında girdiği fakülteden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Öğrenci affıyla döndüğüünü belirten Özdemir, yarım kalan eğitim macerasını tamamladığını ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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