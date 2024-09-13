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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Semiha Kartal atandı

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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Semiha Kartal atandı. Prof. Dr. Kartal, fakültede düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Törene katılan TÜ Rektörü Mustafa Hatipler, Kartal'a yeni görevinde başarı diledi. Dekanlık görevini devreden Özgüven'e teşekkür eden Hatipler, Mimarlık Fakültesi'nin Edirne için önemli olduğunu belirtti. Dekanlık görevine başlayan Kartal da fakültenin başarısı için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Semiha Kartal atandı.

Prof. Dr. Kartal, fakültede düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Burcu Özgüven'den görevi devraldı.

Törene katılan TÜ Rektörü Mustafa Hatipler, Kartal'a yeni görevinde başarı diledi.

Dekanlık görevini devreden Özgüven'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hatipler, Mimarlık Fakültesi'nin Edirne için çok önemli olduğunu belirtti.

Dekanlık görevine başlayan Kartal da fakültenin başarısı için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Servis şoförlerine eğitim

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis aracı şoförlerine ve rehber personellere yönelik eğitim düzenlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde şoförler ve rehber personeller bilgilendirildi.

Öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek adına katılımcılara eğitim verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Üniversitesi Eğitim Güncel edirne

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