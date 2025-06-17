Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezun olan öğrenciler için düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencileri tebrik ederek hayatlarında doğruluk ve sürekliliğin önemini vurguladı. Yüksekokul Müdürü Dr. Barış Özkapı, dijital tarım teknolojileri programının açılacağı müjdesini verdi.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere doğruluktan, dürüstlükten, erdemli ve ahlaklı olmaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Hatipler, "Damlayan su taşı deler' derler, damlayan suyun taşı delme kudreti suyun gücünden değil onun sürekliliğindendir. Öyleyse bundan sonraki hayatınızda önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamak olmalı ve hiç bir zaman süreklilikten ayrılmamalısınız." diye konuştu.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı da 10 bölüm ve 16 teknik program ile yaklaşık 2 bin 600 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Bölgenin tarım bölgesi olması ve dijitalleşmenin tarım sektöründeki etkisini dikkate aldıklarını ifade eden Özkapı, "Bu yıl yüksekokulumuzca dijital tarım teknolojileri programını açacak ve önümüzdeki yıl 30 öğrenciyle eğitime başlayacağız." dedi.

Okul birincisi Arda Döner de kendisine emek verip destekleyen ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verildiği törende, öğrencilerin staj yaptığı kurum temsilcilerine de teşekkür belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin meslek andının okuması ve ardından kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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