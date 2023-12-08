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Trakya Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Recep Mesut İçin Tören Düzenlendi

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi'nin kurucu akademisyenlerinden Prof. Dr. Recep Mesut için Balkan Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende, Mesut'un hayatı ve akademik başarıları anlatıldı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Trakya Üniversitesinin (TÜ) kurucu akademisyenlerinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Mesut için Balkan Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun kurucu müdürü ve Tıp Fakültesi eski dekanı 82 yaşındaki Prof. Dr. Mesut'un Türk bayrağı konan tabutu merkeze getirildi. Törende saygı duruşunda bulunuldu.

TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, törende yaptığı konuşmada, Mesut'un herkes tarafından sevilen örnek bir kişi olduğunu söyledi.

Mesut'un çok iyi bir akademisyen olduğunu ve öğrencilerine büyük katkılar yaptığını ifade eden Prof. Dr. Akata, "Öğrencilerin konularını anlaması için derya bilgisini ayrıntılı olarak sunan, bizlere akademik yaşamımızda örnek olan çok değerli hocamızı maalesef kaybettik. Hocamız çok engin bir insandı. Sayısız kitapları, makaleleri, gündeme olan yakın takibi ve berrak hafızasıyla her zaman yanımızdaydı." dedi.

Akata, Mesut'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi.

Mesut'un oğlu Dr. Öğr. Üyesi Altan Mesut ise derin üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Babasının isminin anatomi bölümünde kurulan bir müzede ve adının verildiği bir derslikte yaşamaya devam edeceğini dile getiren Mesut, "Vefatından sonra değil de, yaşadığı dönemde bunlara şahit oldu. Mutlu olmuştu ve bizler de gururlanmıştık. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende Mesut'un öğrencileri ve meslektaşları da söz alarak kendisiyle olan anılarını paylaştı.

Törene TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, akademisyenler ve Mesut'un ailesi katıldı.

Prof. Dr. Mesut'un cenazesi Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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