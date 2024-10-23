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Trakya Üniversitesi İletişim Sorumluları Toplandı

Trakya Üniversitesi İletişim Sorumluları Toplandı
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Trakya Üniversitesi, kurumsal iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Kurumsal İletişim Koordinatörü Enver Şengül, iletişimin önemine değinerek, üniversite bünyesinde iletişim faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) birimlerinin iletişim sorumluları bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü üniversite içi iletişim faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla toplantı düzenledi.

TÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Enver Şengül, toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının, gelişen teknoloji ve bu çerçevede çok daha etkin hale gelen iletişim faaliyetlerinin üniversite bünyesinde daha sağlıklı şekilde yürütülmesi olduğunu belirtti.

Birim iletişim temsilcilerine büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Şengül, "Birimlerle ilgili tanıtımlar, haberler ve diğer etkinliklerin daha doğru, daha hızlı ve daha kurumsal olması gerekiyor. Günümüz dünyasında iletişim çok önemli. Haber akışı ve sosyal medya yönetimi üniversiteye yakışır bir titizlik, kalite ve üslupla yürütülecek ve buna azami gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Uşen'den okul ziyareti

Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uşen ziyarette öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

Öğrencilerle de sohbet eden Uşen, okul ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaymakamlık personeline başarı belgesi

Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen, kaymakamlık personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uşen, Süloğlu Kaymakamlığı Özel Kalem görevini yürüten Ömür Gerey ve Duygu Sağ ile Kaymakam Korumalığı görevini yürüten Mustafa Tosun ve Caner Azar'a başarı belgesi verdi.

Uşen, pesoneline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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