Trakya Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Trakya Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Trakya Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayarak öğrencilere staj imkanı, eğitim programları ve ortak proje çalışmaları hedefliyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği ve koordinasyonu artırmaya yönelik protokol imzalandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre imza töreni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir arasında gerçekleşti.

İki kurum arasında çeşitli alanlarda yapılacak ortak çalışmaları içeren protokol, öğrencilere staj imkanı sağlanması, çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi ve ortak proje çalışmalarının yürütülmesini öngörüyor.

Protokol, taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmayı ve bölgesel kalkınmaya destek sağlamayı da hedefliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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