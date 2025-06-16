Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Prof. Dr. Abbas Yahya'nın yönetimindeki, fakülte öğrencilerinden oluşan musiki korosunun dinletisiyle başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

İlahiyat eğitiminin yalnızca akademik bir kazanım olmadığını belirten Hatipler, "İlahiyat eğitimi, insanı, hakikati ve hayatı anlama çabasının en önemli yollarından biridir. Bu eğitim sadece profesyonellik değil, insan sevgisi ve güzel ahlak da gerektirir. İlahiyat ilmi akılla olduğu kadar kalp, vicdan ve hikmetle de yapılır." ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ise mezun olan öğrencilerin yaşamları boyunca önemli bir görevi yerine getireceklerini belirtti.

Diplomaların verilmesi, meslek andının okunması ve öğrencilerin kep atmasının ardından tören sona erdi.