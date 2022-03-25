Trakya Üniversitesi, Hırvatistan üniversiteleriyle birlikte yazılım geliştirecek

Trakya Üniversitesi, Hırvatistan'dan iki üniversite ile sağlık teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz başkanlığındaki heyet, Hırvatistan temasları kapsamında Zagreb ve Algebra üniversitelerini ziyaret etti.

Zagreb'deki üniversite yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sağlık teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi amacıyla işbirliği projesinin hayata geçirilmesine karar verildi.

Trakya Üniversitesi Teknopark'ta yazılım firmalarının çoğunlukta olduğu vurgulanırken, yüksek bütçeli AB-Horizon Programı çerçevesinde iş birliği yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Heyette Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar ve Teknopark Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinin güçlü olduğu iki alanı birleştirerek sağlık teknolojileri alanında büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'den Trakya Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin de projede yer aldığını aktaran Türkyılmaz, "Akademik birikimimizin yanı sıra örnek modellemesi ile yükselen bir değer olan Trakya Üniversitesi Teknopark'ta yer alan yazılım firmalarının sektörel deneyimlerinden de faydalanacağımız büyük bir ortaklığı hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlar olarak aynı heyecanı yaşamak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Sıcak karşılamalarından ötürü Zagreb Üniversitesi ve Algebra Üniversitesinin rektörlerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.