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Trakya Üniversitesi heyeti, Romanya'da temaslarda bulundu

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Trakya Üniversitesi heyeti, Romanya'da temaslarda bulundu

Trakya Üniversitesi heyeti, Romanya'nın Köstence kentinde temaslarda bulundu.

Trakya Üniversitesi heyeti, Romanya'nın Köstence kentinde temaslarda bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul'u ziyaret etti.

Ziyarette, iki kent arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyet daha sonra Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan ve Maarif Vakfı Romanya Direktörü Alparslan Ateş'i ziyaret ederek üniversitenin bölgedeki faaliyetleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesinin Balkan politikası ve uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgilerin de aktarıldığı görüşmelere, Ovidius Üniversitesi Grigore Moisil Türk - Romen Matematik Araştırmaları Laboratuvarı Yöneticisi Dr. Denis Ibadula da katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Köstence temasları sırasında Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada eşlik etti.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Trakya Bölgesi, Köstence, Romanya, Rektör, Güncel, Haberler

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