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Trakya Üniversitesi Hastaneleri Genişletiliyor

Trakya Üniversitesi Hastaneleri Genişletiliyor
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne'de hizmet veren hastanelerin acil servisi ve Onkoloji Hastanesinin genişletileceğini duyurdu. Çeşitli projeler ve şehir-universite işbirliği konularında bilgi veren Hatipler, akademik başarıyı artırmayı ve yaşlılara yönelik programlar düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya ve Balkanlara hizmet veren hastanenin acil servisiyle Onkoloji Hastanesinin genişletileceğini söyledi.

Hatipler, üniversitenin Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Yönetim anlayışlarının temelinde "insan" olduğunu belirten Hatipler, ortak akılla hareket edip üniversiteyi ileriye taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Hatipler, şehir ve üniversite kaynaşmasını sağlamayı hedeflediklerini bu kapsamda kurumlarla ortak çalışmalar yapacaklarını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile önümüzdeki günlerde bir çalışma programı gerçekleştireceğiz. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in koordine ettiği daha çok yaşlılarımıza yönelik 'İkinci Bahar Okulu' programı yapacağız. Burada eğlence merkezli bir eğitim çalışmamız olacak. Bunun yanında yapılacak pek çok çalışma var. Üniversiteyi şehirle birleştirmek konusunda koşulsuz şartsız düşüncemiz var. Önümüzdeki günlerde daha hızlı şekilde üniversite-şehir işbirliğini gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum. Bununla alakalı büyük boyutlu çalışmalar var. Üniversite-şehir birlikteliğini daha güçlü ve kalıcı hale getireceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarla bir çalışma planı organize edeceğiz."

Hatipler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi ve Onkoloji Hastanesinin genişletilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Edirne Valiliği, belediye ve kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getiren Hatipler, şöyle konuştu:

"Onkoloji Hastanemizde iki türlü hamlemiz var. Birincisi mevcut 1600 metrekarelik hastanenin en üst katını kaldırıp bir kat daha eklemek. İkinci olarak bir bağışçımız var, planlar çizildi. Mevcut hastanenin hemen yanında 1500 metrekarelik ek bir binayı kurmayı düşünüyoruz. Mevcut acil servis 600 metrekare. İlk olarak burayı modernize edeceğiz. Bunun yanında acil servisin önünde bulunan park alanına iki katlı 5 bin metrekarelik acil servis için projeler çizildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teslim ettik ve rakam belirlendi."

Hatipler, akademik başarıyı artırmak için de önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Toplantıya, rektör yardımcıları ve yöneticiler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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