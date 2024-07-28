Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Uluslararası Yaz Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince "Uluslararası Yaz Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin fuaye alanında açılan sergide yurt içi ve yurt dışından 43 sanatçının eserleri yer aldı.

Sergide, heykel, yağlı boya, baskı resim ve grafik tasarımı gibi farklı alanlarda eserler yer alıyor.

Sergi, 18 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Müzedeki atölye duvarları renklendi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Karaaslan ve öğrencileri, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinde bulunan atölyelere duvar resmi çizdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, duvar resmi teknikleri kapsamında öğrenciler 4 farklı temada tasarımlar hazırladı.

Çizimleriyle atölyeleri renklendiren Karaaslan ve öğrencilere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu tarafından teşekkür belgesi verildi.