Üye Girişi
Haberler

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Uluslararası Yaz Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yaz Sergisi, fakültenin fuaye alanında ziyaretçilere açıldı. Sergide, yurt içi ve yurt dışından 43 sanatçının eserleri sergileniyor. Sergi, 18 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince "Uluslararası Yaz Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin fuaye alanında açılan sergide yurt içi ve yurt dışından 43 sanatçının eserleri yer aldı.

Sergide, heykel, yağlı boya, baskı resim ve grafik tasarımı gibi farklı alanlarda eserler yer alıyor.

Sergi, 18 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Müzedeki atölye duvarları renklendi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Karaaslan ve öğrencileri, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinde bulunan atölyelere duvar resmi çizdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, duvar resmi teknikleri kapsamında öğrenciler 4 farklı temada tasarımlar hazırladı.

Çizimleriyle atölyeleri renklendiren Karaaslan ve öğrencilere Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Eylül Kültür Sanat Güncel Haberler

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

 Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

 Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü

Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title